Мощный тайфун прошелся по острову Тайвань

Мощный тайфун "Конг-Рей" прошелся по острову Тайвань. По состоянию на утро 1 ноября число пострадавших достигло 515 человек. Об этом пишет Focus Taiwan, сообщают "Известия".

Погибли два человека: на одну женщину в машине упало дерево, мужчину убило столбом электропередач.

Тропический шторм сформировался в западной части Тихого океана и разросся до масштабов тайфуна. Более 8000 человек эвакуировали: им угрожают наводнения и оползни.

После стихии более 150 тысяч домов оказались без электроэнергии. Отменили свыше 300 авиарейсов, сокращено движение поездов. Максимальная скорость ветра "Конг-Рея" достигает 190 км/ч;

Следующим под удар тайфуна может попасть побережье Китая.

Ранее мы писали о наводнении в Испании. Там из-за стихии погибло более 150 человек.

До этого страшный ураган "Милтон" прошелся по американскому штату США Флорида. Погибли 16 человек. 1,5 млн человек остались без электричества.