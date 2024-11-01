Вячеслав Трапезников покинул пост директора "Астон. Екатеринбург"

Компанию "Астон. Екатеринбург" покинул Вячеслав Трапезников, занимавший там пост директора. Согласно данным Rusprofile.ru, с 31 октября на его месте числится Владимир Пухов.

Причина ухода с должности руководителя пока неизвестна. Накануне.RU обратилось в компанию за комментарием. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Напомним, что Вячеслав Трапезников занимал пост директора "Астон. Екатеринбург" с июня 2019 года. Он также является президентом Гильдии строителей Урала.