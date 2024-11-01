По делу "Военторга" арестован топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики

Суд в Москве арестовал до 30 декабря топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга".

Громову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.

Установлено, что АО Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении госконтрактов поставляли Минобороны РФ товары по завышенной стоимости, причинив ущерб в особо крупном размере.

1 августа суд арестовал генерального директора "Военторга" Владимира Павлова. По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.

Ранее по делу о хищениях на гособоронзаказе был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов.