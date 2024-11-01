В Тюменской области сотрудников турфирмы подозревают в мошенничестве

В Тюменской области сотрудников турфирмы подозревают в мошенничестве, сообщили в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые предоставили ложные сведения о продаже туристических путевок в Ростуризм, и украли выделенную в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" субсидию. Сумма ущерба бюджету превысила 15 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"

Им грозит до 10 лет лишения свободы.