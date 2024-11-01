Школьный микроавтобус попал в ДТП в Якутии

Школьный микроавтобус попал в ДТП в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Погиб водитель машины, пострадали один ребёнок и пассажир легкового автомобиля.

Микроавтобус с детьми и машиной "Toyota Premio" столкнулись на автодороге Якутск – Намцы, в районе села Тулагино. В "Газели" находились 10 человек, включая 8 детей, которые следовали из Якутска в село Хомустах.

В результате аварии пострадали один ребёнок и пассажир Toyota. На месте происшествия сейчас работают пожарные и спасатели, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Toyota выехал на "встречку", что привело к аварии.