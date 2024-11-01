Движение по улице Мраморской в Екатеринбурге закроют до конца года

В Екатеринбурге до конца нынешнего года закроют движение транспорта по улице Мраморской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто на участке от дома №13 по улице Мраморской до улицы Павлодарской. Ограничения продлятся с 12 ноября по 30 декабря 2024 года.

В мэрии пояснили, что это связано со строительством водопровода. Движение автомобилей будет направлено по улицам Дальневосточная – Самолетная – Павлодарская. При этом схема общественного транспорта останется без изменений.

Ранее стало известно, что улицу Котовского в Екатеринбурге закроют до марта 2025 года.