Доцента УГГУ заподозрили в дискредитации ВС РФ во время лекций

Доцента Уральского государственного горного университета Сергея Абрамова подозревают в дискредитации российской армии. Сегодня в вуз нагрянули силовики с проверкой.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, на преподавателя пожаловались студенты. По их словам, на своих лекциях он распространял ложную информацию об армии России. По версии правоохранителей, педагог также вел пропаганду украинских ценностей.

Теперь в отношении Абрамова возбуждено дело. Силовики обыскали его кабинет и сообщили об обвинениях в его адрес. Педагог полностью отрицает свою причастность к статье.