Shot: План "Ковер" введен в трех московских аэропортах

План "Ковер" введен в трех московских аэропортах -Внуково, Домодедово и Жуковский, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА.

Предварительно, движение беспилотника замечено со стороны Калужской области.

В то же время, как сообщает РИА Новости, аэропорты "Внуково" и "Домодедово" работают штатно на фоне информации о введении у них плана "Ковер".

30 октября утром ограничения вводились в московском аэропорту "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань около 40 минут не принимала и не отправляла авиарейсы.