Shot: План "Ковер" введен в трех московских аэропортах
План "Ковер" введен в трех московских аэропортах -Внуково, Домодедово и Жуковский, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА.
Предварительно, движение беспилотника замечено со стороны Калужской области.
В то же время, как сообщает РИА Новости, аэропорты "Внуково" и "Домодедово" работают штатно на фоне информации о введении у них плана "Ковер".
30 октября утром ограничения вводились в московском аэропорту "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань около 40 минут не принимала и не отправляла авиарейсы.