Самолет, следовавший из Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Об этом "Известиям" сообщили в компании-авиаперевозчике.

Причиной посадки, по предварительным данным, стала утечка топлива.

"Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Авиакомпания приняла оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне", — говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам предоставили напитки и питание в терминале аэропорта. В результате утром запасной самолет вылетел из Москвы в Алма-Ату.

31 октября мы сообщали, что летевший из Сочи в Магнитогорск самолет авиакомпании "Икар" внепланово приземлился в Оренбурге. Причиной стала непогода.