Самый дорогой участок: в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга приступили к сносу домов под КРТ

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга начали сносить дома на участке, отданном по самой высокой стоимости в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).

Речь идет о территории в районе пересечения улиц Вилонова и Учителей, которую будет застраивать московская компания "Самолет".

В 2023 году этот аукцион длился трое суток, во время которых цена участка выросла с 500,6 тыс. рублей до 225,9 млн рублей, что в 450 раз больше изначальной суммы. На сегодняшний день это самая дорогая земля, отданная под КРТ в уральской столице.

Напомним, что сейчас там располагаются двухэтажные жилые дома 1950-ых годов постройки и недостроенный бизнес-центр. На их месте девелопер "воткнет" четыре высотки - от 14 до 32 этажей, в которых расположится 800 квартир.