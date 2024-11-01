Стройплощадку школы на 400 мест в поселке Пышма посетил свердловский министр

01 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Стройплощадку школы на 400 мест в поселке Пышма посетил свердловский министр

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов в ходе рабочего визита посетил строительную площадку начальной школы на 400 мест в поселке Пышма.

Объект возводит "Атомстройкомплекс" – один из ключевых подрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в регионе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, площадь здания составляет 10 тысяч квадрантных метров. Помимо учебных кабинетов в нем предусмотрены столовая и медицинский блок, зрительный зал с двусветным пространством, библиотека и спортивные площадки, в том числе для занятий ЛФК.

На объекте уже полностью завершены кровельные и фасадные работы, установлено витражное остекление в рекреациях, пущено отопление. Строители выполняют внутреннюю чистовую отделку здания: монтаж напольных покрытий, покраску стен, тестируют работу внутренних инженерных систем.

Школа в поселке городского типа Пышма в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В новой школе используются безопасные и особо прочные материалы, например, керамогранит в зонах с повышенной проходимостью, специальные марки лакокрасочных изделий с повышенной истираемостью. В том числе применяются материалы, произведенные на территории Свердловской области на предприятиях, включенных в Национальный реестр добросовестных поставщиков и производителей – их продукция отмечена знаком качества. Например, перед главным входом уложат долговечную тротуарную плитку, которую выпускает свердловский завод "Берит" (входит в структуру "Атомстройкомплекса")", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Светлана Горбанева.

На пришкольной территории сейчас идут работы по благоустройству и озеленению. Уже заасфальтированы дорожки и уложен газон, скоро начнется высадка кустарников.

Школа в поселке городского типа Пышма в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед нами задачу ввести школу в эксплуатацию в этом году. Потому что доступность образования является одним из приоритетов государственной политики. Школу очень ждут местные жители, было много обращений по этому поводу. Мы уделяем этому проекту большое внимание и подрядчик нас не подводит, выполняет работы в соответствии с графиком и с высоким качеством. Объект будет сдан в срок и уже в следующем году школа откроет двери для учеников", - подвел итоги визита Григорий Сурганов.

Напомним, недавно министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проверил строительство детской поликлиники в Екатеринбурге.

Теги: Сурганов, министр, школа, строительство, Пышма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети