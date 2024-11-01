Стройплощадку школы на 400 мест в поселке Пышма посетил свердловский министр

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов в ходе рабочего визита посетил строительную площадку начальной школы на 400 мест в поселке Пышма.

Объект возводит "Атомстройкомплекс" – один из ключевых подрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в регионе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, площадь здания составляет 10 тысяч квадрантных метров. Помимо учебных кабинетов в нем предусмотрены столовая и медицинский блок, зрительный зал с двусветным пространством, библиотека и спортивные площадки, в том числе для занятий ЛФК.

На объекте уже полностью завершены кровельные и фасадные работы, установлено витражное остекление в рекреациях, пущено отопление. Строители выполняют внутреннюю чистовую отделку здания: монтаж напольных покрытий, покраску стен, тестируют работу внутренних инженерных систем.

"В новой школе используются безопасные и особо прочные материалы, например, керамогранит в зонах с повышенной проходимостью, специальные марки лакокрасочных изделий с повышенной истираемостью. В том числе применяются материалы, произведенные на территории Свердловской области на предприятиях, включенных в Национальный реестр добросовестных поставщиков и производителей – их продукция отмечена знаком качества. Например, перед главным входом уложат долговечную тротуарную плитку, которую выпускает свердловский завод "Берит" (входит в структуру "Атомстройкомплекса")", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Светлана Горбанева.

На пришкольной территории сейчас идут работы по благоустройству и озеленению. Уже заасфальтированы дорожки и уложен газон, скоро начнется высадка кустарников.

"Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед нами задачу ввести школу в эксплуатацию в этом году. Потому что доступность образования является одним из приоритетов государственной политики. Школу очень ждут местные жители, было много обращений по этому поводу. Мы уделяем этому проекту большое внимание и подрядчик нас не подводит, выполняет работы в соответствии с графиком и с высоким качеством. Объект будет сдан в срок и уже в следующем году школа откроет двери для учеников", - подвел итоги визита Григорий Сурганов.

Напомним, недавно министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проверил строительство детской поликлиники в Екатеринбурге.