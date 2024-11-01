На 26 млрд долларов выросло общее состояние богатейших россиян с начала года

На 26 миллиардов долларов выросло общее состояние богатейших россиян с начала 2024 года года. Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, пишет РБК.

Всего по состоянию на 1 ноября в рейтинг вошли 25 россиян, их общее состояние оценили в 350 млрд.

На первых трех строчках в списке богатейших россиян оказались: один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 1,18 млрд долларов.

Также в рейтинг вошли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (4,81 млрд.) и основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (2,78 млрд.).