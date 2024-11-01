Неизвестный пытался сжечь военкомат в Подмосковье

Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах.

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Накануне вечером он пришёл к зданию военного комиссариата на Октябрьском проспекте, заложил на подоконник какую-то коробку, завёрнутую в тряпку, пропитанную жидкостью для розжига, поджёг это всё и сбежал, сообщает SHOT.

Огонь охватил окно и раму, которая выгорела полностью. Прибывшие пожарные не дали огню распространиться на всё здание.

Сейчас эксперты выясняют, что именно было в подожжённой коробке. Возбуждено уголовное дело о теракте. Мужчину ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.