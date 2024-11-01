В Кунгурском округе введут туристический налог

В Кунгурском муниципальном округе введут туристический налог, сообщает telegram-канал "На местах".

Решение принято в первом чтении. Во втором чтении проект рассмотрят в ноябре. Действовать туристический налог начнет в 2025 году. Сейчас создана рабочая группа, которая обсудит механизм введения налога, в том числе определение льготных категорий.

Отметим, что знаковым туристическим объектом на территории Кунгурского округа является Кунгурская ледяная пещера. Пещера находится на правом берегу Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 километрах от Перми.

Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, 17 в мире гипсовая пещера по протяженности. Протяженность пещеры составляет около 8153 м, из них около 2 километров оборудовано для посещений туристами. Кунгурская пещера содержит 48 гротов, около 70 озер. Возраст пещеры оценивается в 10–12 тысяч лет.