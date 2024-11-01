На Урале прокуратура заставила чиновников отремонтировать памятник участникам Великой Отечественной

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры был отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны. Для этого пришлось вносить представление местным чиновникам.

В надзорное ведомство обратился житель деревни Уфа-Шигири, который рассказал о ненадлежащем состоянии памятника ее жителям – участникам Великой Отечественной. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что основание конструкции памятника серьезно повреждено, а монументальная плита частично разрушена, из-за чего фамилии и имена воинов-героев не поддавались прочтению. Кроме этого, ограждение находилось в разрушенном состоянии.

Прокурор внес представление главе Михайловского муниципального образования и потребовал устранить нарушения. В итоге в октябре 2024 года были проведены работы по ремонту памятника, а также восстановлению имен героев.

На этой неделе стало известно, что в екатеринбургском Парке Маяковского вернули табличку на памятник Сергею Кирову, которая таинственным образом исчезла после реставрации монумента.