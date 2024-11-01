Песков связал с предвыборной горячкой заявления Трампа о "Северном потоке"

Новые заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, возможно, сделаны в горячке предвыборной гонки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Тут трудно разобраться", - отметил представитель Кремля. Его цитирует РИА Новости.

Песков посоветовал адресовать вопрос о высказываниях Трамп в его предвыборный штаб.

Ранее американский политик в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что он уничтожил "Северный поток – 2", имея в виду "уничтожение" газопровода через блокировку строительства.

Несколько дней назад Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США об угрозе нанесения удара по Москве. Трамп перед этим сообщил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы, если Россия "будет преследовать Украину".