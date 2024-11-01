В Свердловской области ожидаются сильный снег и ветер

Погода в Свердловской области в начале ноября испортится еще больше. В МЧС выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, в ближайшие субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, местами на Среднем Урале ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам следует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. В случае необходимости оказания помощи нужно звонить по номеру 112.

О том, что Свердловскую область завалит снегом, стало известно на этой неделе. Сообщалось, что уже к 6-7 ноября снег установится в большинстве районов региона.