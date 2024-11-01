На радость рыбакам: 100 тонн форели "сбежало" из рыбного хозяйства под Нижним Новгородом

На форелевом хозяйстве под Нижним Новгородом произошла массовая утечка форели. Как пишет MASH, уплыло 100 тонн рыбы из специальных садков в озере Меглино. Их стоимость - 100 миллионов рублей.

Об этом узнали местные жители и теперь пытаются выловить форель, пока она не расплылась по рекам. Люди в социальных сетях делятся снимками уловов.

На месте дежурят рыбоохрана и государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. Правоохранители штрафуют тех, кто рыбачит в радиусе 500 метров от садков. У всех проверяют документы на лодку, спасательный инвентарь и право на управление судном.

Подобная история произошла в феврале 2024 года в Ладожском озере. Тогда рыбаки выловили 300 тонн форели, уплывшей из рыбхозяйства.