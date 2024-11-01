В Югре устанавливаются обстоятельства гибели 59-летнего рыбака из Ноябрьска

В Югре устанавливаются обстоятельства гибели 59-летнего рыбака из Ноябрьска (ЯНАО). Его тело было обнаружено в водоеме на севере Сургутского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что 31 октября мужчина приехал на рыбалку и, находясь в нескольких метрах от берега, провалился под лед. Тело погибшего обнаружено и изъято спасателями.

Следователи проводят проверку. В СКР напомнили, что в настоящее время на северных территориях округа уже идет период ледостава, при этом в Югре еще не установилась стабильно низкая температура воздуха, лед на поверхности водоемов не окреп.

В ведомстве призвали рыбаков не выходить на неокрепший лед.