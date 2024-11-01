Уральскому полпреду показали достижения народного ВПК

В Верхней Пышме начался форум "Патриоты Урала". В данный момент уральский полпред Артем Жога осматривает его экспозицию. В зале "Парадный расчет" музейного комплекса Верхней Пышмы представлены различные разработки аппаратуры и военной амуниции.

На выставке форума представлены 23 производителя из регионов УрФО. Жога знакомится с созданными на Урале дронами, системами радиоэлектронной борьбы, ретрансляторами, бронежилетами и другими разработками. Начал полпред осмотр экспозиции с дрона "Упырь".

Жога внимательно изучает экспозицию, задаёт вопросы, общается с разработчиками. Даёт комментарии вроде "Запомните этих парней".

Полпред отметил, что главная цель форума – показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтёров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение, а также обсудить важные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции.

"Настраиваю участников форума на открытый, продуктивный диалог и совместную выработку решений по самым актуальным проблемам", – подчеркнул полномочный представитель президента Артём Жога.