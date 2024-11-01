В каждом районе Екатеринбурга хотят добавить площадок для выгула собак

В Екатеринбурге собираются увеличить число площадок для выгула собак. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже в следующем году в каждом районе должно появиться как минимум еще одно оборудованное пространство.

По данным мэрии, на сегодняшний день ситуация следующая:

по одной площадке для выгула есть в Ленинском и Орджоникидзевском районах,

по две площадки – в Академическом, Кировском и Октябрьском,

три площадки – в Железнодорожном,

шесть площадок – в Верх-Исетском,

девять площадок – в Чкаловском.

Кроме этого, пространства для собак есть в парках имени XXII партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода. Часть горожан инициирует обустройство площадок во дворах, когда те реконструируются по программе "Формирование современной городской среды". Сейчас в столице Урала 18 подобных придомовых территорий.

Как добавили в мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать список локаций, где могли бы расположиться собачьи площадки. Для этого подходят как неиспользуемые пространства, так и территории, запланированные под КРТ или застройку.

Ранее сообщалось, что россиян, не убирающих за своими собаками, могут начать штрафовать.