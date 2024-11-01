Проектирование станций наземного метро в Екатеринбурге планируют начать уже в следующем году

Проектирование первых станций электрички, или как ее называют в мэрии Екатеринбурга - "наземного метро", планируют начать уже в следующем - 2025 году. Об этом рассказал директор департамента экономики города Алексей Прядеин.

По его словам, развитие "надземки" движется медленнее запланированного, однако работы по ней ведутся на регулярной основе. Так, проект наземного метро уже прошел технико-экономическое обоснование, а проектирование Новокольцовского маршрута запланировали на 2025 год. В него войдут пять станций: "Новокольцовский", "Студенческая", "Экспо", после чего электричка двинется в сторону "Сима-ленда" с закольцовкой в "Кольцово".

Ранее в СМИ появились новости со ссылкой на главу Екатеринбурга Алексея Орлова, о вероятном старте проекта в 2025 году. В пресс-службе мэрии Накануне.RU подтвердили, что работы в этом направлении ведутся совместно с руководством СвЖД, однако от указания каких-либо сроков в горадминистрации воздерживаются.

В свою очередь в СвЖД опровергли слухи о строительстве в следующем году, добавив, что прежде всего для реализации задуманного необходимо привлечение бюджетного финансирования.

Пока известно только то, что из двух прорабатываемых маршрутов - "Юго-Западный" и "Новокольцовский", последний включен в паспорт федеральной инициативы "Мобильный город". Тот же, в свою очередь, является частью инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. РЖД уже профинансировала технико-экономическое обоснование проекта. Как только его согласуют, направят в правительство РФ, где уже примут решение о финансировании.