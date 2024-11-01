Более 100 мэров соберутся в Екатеринбурге на форуме "Города России"

VIII Форум стратегического развития "Города России: локомотивы роста" соберет в Екатеринбурге порядка 500 участников из 140 муниципалитетов. Сотни мэров лично приедут, чтобы представить свой город, набраться идей для его развития и поделиться опытом. О том, чем может быть интересен форум, на встрече с журналистами рассказал директор департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин.

По его словам, 14 и 15 ноября планируется провести 75 деловых мероприятий - по 11 одновременно. На сегодняшний день зарегистрировано около 2 тыс. участников. Среди них:

председатель комитета Государственной Думы по строительству и законодательству Павел Крашенинников;

председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко;

сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

а также руководители Ханты-Мансийска, Тюмени, Тобольска, Сургута, Перми, Оренбурга, Астрахани, Чебоксар, Томска, Ессентуков, Вологды, Сарапула и Махачкалы.

Впервые за историю форума его посетит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, который проведет собственную лекцию на тему территориального планирования и инвестиционной привлекательности муниципальных образований.

"Это прецедент, потому что у нас такого ранга руководители никогда не выступали индивидуально. Я панирую подготовить коллег с вопросами, которые меня интересуют, чтобы они пришли, спросили и записали ответы, и потом с этим будем работать ближайший год", - рассказал Прядеин.

По его словам, все мероприятия разделены на шесть блоков или тем: стратегическое планирование, национальные проекты, агломерации, инвестиционная политика, инфраструктура для жизни и лучшие муниципальные практики. Горожанам может быть интересно послушать про здравоохранение, экологию, климатическую ответственность, транспорт и многое другое. Касательно последнего, планируется обсудить проблемы общественного и каршерингового транспорта на улицах Екатеринбурга.

"Кроме того, мы с минэкономразвития обсуждаем развитие системы контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне, как это будет развиваться. Очень важно, что сейчас все это обсуждается в концепции регуляторной гильотины, когда мы убираем излишние требования и контроль, чтобы не мешать предпринимателям развивать свои бизнесы, но при этом так, чтобы не оставить различные сферы вообще без надзора. Контроль должен осуществляться, но так, чтобы не мешать людям работать", - рассказал Прядеин про очередную тему обсуждения.

На форуме также зайдет разговор о передаче "Водоканала" в частные руки - концессию. Вопрос обсуждается уже несколько лет, однако власти города все еще не могут прийти к общему решению. Прядеин заявил, что такого рода обсуждения - это "не булку хлеба купить", а потому, чтобы сделать все правильно, нужен опыт других городов и разных экспертов.

"Сессия будет касаться концессии водоснабжения и водоотведения. Собираем интересных спикеров, разные города, где концессия будет организована. Ну и постараемся все-таки найти если не универсальный рецепт, то выбрать для себя направление, куда двигаться нам с "Водоканалом", - добавил представитель мэрии.

Всего ожидается 5-6 тыс. участников. Зарегистрироваться можно на сайте события или уже на месте. Посещение форума абсолютно бесплатное. Каждый час от метро "Ботаническая" будет курсировать зеленый автобус до "Екатеринбург-Экспо" и обратно.