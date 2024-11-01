Определен кадровый состав правительства Астраханской области - губернатор подписал распоряжение

Ключевые позиции в кабинете министров Астраханской области заняли победители конкурса «Кадры решают все». Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о следующих кадровых назначениях.

В состав обновленного Астраханского правительства ввели новые должности.

На пост заместителя председателя правительства Астраханской области – полномочного представителя губернатора Астраханской области назначен Владимир Боболя.

Должность зампредседателя правительства получил Илья Волынский. Он будет курировать работу региональных минпрома, минсельхоза, службы ветеринарии и службы Гостехнадзора, международных связей.

Остальные заместители председателя правительства Астраханской области сохранили свои посты: Казбек Хадиков, Виктория Гурьянова, Инесса Горина, Михаил Богомолов, Ильдар Сайфуллин.

Антон Гудименко возглавил региональное министерство социального развития и труда.

На должность министра региональной безопасности назначен Александр Тимофеев.

Временно исполнять обязанности министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области будет первый замминистра Виталий Щепин.

Также врио министра строительства и ЖКХ Астраханской области назначена первый заместитель министра Наталья Маркитантова.

Свои прежние должности продолжат занимать: заместитель председателя правительства Астраханской области - министр финансов Елена Рязанова, министр сельского хозяйства Руслан Пашаев, министр образования и науки Мария Шалак, министр культуры Ольга Прокофьева, министр физической культуры и спорта Нина Ивашкина, министр экономического развития Элина Полянская, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Чепяков, министр здравоохранения Александр Буркин, министр внешних связей Владимир Головков, министр государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский, министр имущественных и градостроительных отношений Александр Полуда.