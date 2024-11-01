Свердловские депутаты собираются вернуть налог на маломощные автомобили

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят проект изменений в региональный закон о транспортном налоге. Речь идет о возвращении налога на маломощные автомобили.

Как говорится в опубликованном на сайте ЗакСО законопроекте, суть заключается в отмене льготы по транспортному налогу для организаций и граждан, на которых зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Данная льгота была введена в Свердловской области с января 2011 года по предложению регионального министерства финансов.

Предполагается, что возвращение налога с января 2025 года уже в 2026 году принесет бюджету региона 490,3 млн рублей. От уплаты налога могут освободить пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и участников СВО.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, налоговая ставка для маломощных машин предполагается на уровне 10 рублей за лошадиную силу. Таким образом, для владельцев автомобилей мощностью 100 лошадиных сил это составит 1 тысячу рублей в год.

"Дополнительные доходы в бюджет планируется направить на содержание дорог в регионе – устройство автобусных остановок, освещения, тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения, проходящих через жилые массивы, и организацию пешеходных переходов", - пояснили в департаменте.

Ранее стало известно, что в декабре в Екатеринбурге собираются ввести туристический налог. Сумма за ночь в отелях и хостелах составит 100 рублей.