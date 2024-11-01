На Байконуре задержали иностранцев, которые пытались сфотографировать ракету-носитель

На космодроме Байконур в Казахстане задержали иностранцев - француза и немца – которые хотели сфотографировать ракету-носитель. Как пишет SHOT, мужчин застали правоохранители, когда они стояли со смартфонами и готовились сделать снимки. Иностранцы заявили, что они просто туристы: приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.

На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца составили административный протокол. В ближайшее время их доставят в суд.

Ранее мы сообщали о том, что на Байконур пытались попасть двое французов. Один из иностранцев скончался от обезвоживания. Затем нелегально проникли на территорию космодрома трое европейцев.