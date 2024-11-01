Носитель "Цирконов" фрегат "Адмирал Головко" отправился в первый дальний поход

Многоцелевой фрегат Северного флота "Адмирал Головко" - носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" – вышел в свой первый дальний поход. Он в составе отряда кораблей вышел из главной базы Северного флота - Североморска.

Корабли и суда отправились выполнять задачи дальнего похода в Мировом океане. Среди них - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны, передает ТАСС.

Фрегат "Адмирал Головко" — российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, третий корабль проекта 22350. Фрегат назван в честь адмирала Арсения Головко. Принят в боевой состав Военно-морского флота России в декабре 2023 года.

В 2021 году СМИ сообщили, что "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Экс-министр обороны Сергей Шойгу в 2023 году подтвердил эту информацию.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон".