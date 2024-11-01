В Тюменской области энергетики завершили подключение жилой застройки в новой части села Перевалово

В Тюменской области энергетики завершили подключение жилой застройки в новой части села Перевалово Тюменского района. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU. По вопросам подключения к Моору во время прямой линии обращались местные жители.

Электричество в течение дня появится в домах по улицам с первого по седьмой Линейные проезды. В сжатые сроки компания "Россети Тюмень" реконструировала центр питания ПС 110/10 кВА Перевалово и построила кабельную линию электропередачи протяженностью 6,7 км. Сегодня в течение дня будут проводиться работы по регулировке сети.

Согласно действующим нормам и правилам, для каждого дома предусмотрено не более 15 кВт мощности. Чтобы не допустить превышения предельной нагрузки и отключения электроэнергии, для отопления домов следует использовать природный газ.

Представители льготных категорий, в том числе ветераны СВО и их родные, могут обратиться за компенсацией расходов на газификацию.

Ранее сообщалось, что "Россети Тюмень" планируют выполнить беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий в 11 муниципалитетах с июня до конца октября 2024 года. Электричество с помощью нового оборудования будут получать свыше 130 000 человек.

Для подготовки к зимнему пику нагрузок энергетики установили 47 трансформаторных подстанций по 400 кВА и 630 кВА (ранее мощность электроустановок составляла 250 кВА). Это позволило увеличить мощность до 2,5 раз. В поселке Андреевском, в селе Перевалово, в селе Гусево, в деревне Зубарева пропускная способность и максимальная токовая нагрузка линий электропередачи увеличена на 35% и более.