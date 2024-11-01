Система подтверждения статуса участника СВО без документов запущена 1 ноября в России

Система подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО) без документов запущена 1 ноября в России. Как сообщает Министерство oбoрoны России, заказать справку теперь можно через единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде.

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Также с сегодняшнего дня определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО. Это позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников на всей территории России.

Ранее участники спецоперации для подтверждения статуса должны были оформлять справку в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов.

Кроме самого военнослужащего оформить и получить справку и все меры социальной поддержки смогут и члены его семьи.