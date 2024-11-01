МАГАТЭ: На одном из реакторов Запорожской АЭС выявлена утечка воды

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во вторник эксперты организации посетили энергоблок № 1. Перед этим поступила информация об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора.

На сайте МАГАТЭ отмечается, что прямых угроз для ядерной безопасности нет. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Ожидается, что они завершатся к концу недели.

30 сентября ВСУ обстреляли город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Прямым попаданием артиллерии был уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". В результате никто не пострадал, однако под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города.

Ранее "Росатом" сообщил, что внутренним конструкциям градирни Запорожской атомной электростанции нанесен серьезный ущерб. 11 августа Вооруженные силы Украины нанесли по ней удар двумя ударными беспилотными летательными аппаратами. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.