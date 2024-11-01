В Екатеринбурге задержали водителя с сотнями неоплаченных штрафов

В Екатеринбурге полицейские задержали нарушителя ПДД, имеющего сотни неоплаченных штрафов. "Взяли" водителя благодаря спецпрограмме "Паутина".

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Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, с комплексов автоматической фиксации нарушений пришла информация, что на улице Шефской замечен автомобиль Volkswagen, владелец которого только за последние два месяца накопил более 200 штрафов. Сведения тут же передали ближайшему экипажу ДПС, который задержал нарушителя.

Выяснилось, что за рулем сидел 34-летний мужчина. Сам он заявил инспекторам, что управляет машиной по договору купли-продажи: якобы прежний хозяин снял авто с учета, а он поставить на учет не успел. Водитель признался, что встречи с полицейскими никак не ожидал.

По итогам проверки госномера иномарки были изъяты, а на мужчину составлено 214 административных протоколов. Как уточнили в ГАИ, из них более 100 – за превышение скорости, более 40 – за неостановку перед стоп-линией, более 10 – за несоблюдение требований знаков или разметки. Теперь нарушителю грозит оплата долга в двойном размере – более 160 тысяч рублей. Если штрафы не будут уплачены, машину продадут в счет погашения основного долга.

В Госавтоинспекции призвали вовремя оплачивать штрафы за нарушения ПДД.

"Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу "Паутина", которая отслеживает пути передвижения таких водителей и передает сведения сотрудникам ДПС для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, этим летом в Екатеринбурге нашли водителя-"рекордсмена" по неуплате штрафов. Он накопил долг в несколько сотен тысяч рублей.