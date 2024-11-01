NYT: Российская армия продвигается из-за отсутствия украинских оборонительных укреплений

Если в 2023 году фронт в Донбассе был статичным, то теперь российская армия продвигается. Не в последнюю очередь из-за того, что Украина не выстроила оборонительных укреплений, пишет The New York Times.

Издание публикует динамику освобождения территорий российскими войсками. С зимы процесс начал нарастать, и до июня Россия освобождала примерно по 100 квадратных километров в месяц. В июле цифра составила почти 200 кв. км, в августе - 300, в сентябре - 350, в октябре - около 400.

То, что в 2023 году казалось тупиком на фронте, заложило основу для продвижения России. Сказывается также нехватка живой силы и снарядов у украинских войск. А украинский режим не выстроил укреплений. Так, после взятия Угледара российские войска всего за последнюю неделю продвинулась примерно на 10 км к северу — это необычно быстрые темпы по сравнению с предыдущими достижениями. Также издание отмечает нападение на Россию в Курской области, еще больше усугубляющее проблему с личным составом ВСУ в Донбассе.

О воровстве на строительстве оборонительных укреплений даже на Украине говорят публично.