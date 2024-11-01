В Тюменской области пилот угнал самолет и потерпел крушение

В Тюменской области по ч. 1 ст. 263 УК РФ осужден пилот Игорь Алексеев, угнавший самолет и потерпевший на нем крушение, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 28 мая 2022 года. Пилот выполнял полеты на воздушном судне СК-12т5 "Орион" по заданию работодателя. После завершения рабочей смены, мужчина захотел совершить личный полет и не спрашивая разрешения у работодателя на использование самолета, а также воздушного пространства, взлетел, не справился с управлением. Крушение самолета повлекло крупный ущерб в размере 5 млн 540 тыс. руб.

Вину подсудимый не признал и заявил, что авария произошла по технической причине, заключающейся в разрыве подкоса на взлете в совокупности с проблемой двигателя. Пилот заявил, что согласен с выводами комиссии МАК, однако, по его словам, экспертиза не установила точную причину аварии, все версии носят вероятный характер.

Эксперт не летал на гидросамолетах и не совсем понимает разницу между посадкой и взлетом на землю и на воду. В своем заключении эксперт опирается на материалы, предоставленные МАК. Пилот заявил, что в материалах много несостыковок.



Суд, заслушав показания свидетелей, исследовав материалы дела, назначил Игорю Алексееву наказание в виде ограничения свободы сроком на год. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности подсудимый освобожден от отбытия наказания.

Напомним, ранее Накануне.RU сообщало, что из-за жесткой посадки частного самолета на озеро Мергень возбуждено уголовное дело. Основной версией произошедшего называли ошибку пилотирования при выполнении маневрирования и отказ техники. Во время жесткой посадки пострадали два человека - двое мужчин. Они получили травмы. Самолет был полностью разрушен. Дело было возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".