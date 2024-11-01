Глава МИД России впервые с начала СВО поедет в страну Евросоюза

Глава МИД России Сергей Лавров впервые с начала специальной военной операции поедет в страну Евросоюза. Как пишут "Ведомости", он посетит Мальту, где будет проходить Совет министров иностранных дел ОБСЕ, заявила Мария Захарова.

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В посольстве Мальты в России заявили, что решение о проведении заседания на острове 5–6 декабря "относится ко всем [ее] членам, включая Российскую Федерацию".

"Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время", – сказали там.

Осенью 2022 года Лаврова не пустили на Совет ОБСЕ в Польше. В 2023 году заседание прошло в Северной Македонии, которая не входит в Евросоюз.

Владимир Путин и Сергей Лавров находятся под персональными санкциями Евросоюза с февраля 2022 года.