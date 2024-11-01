Екатеринбург объединится с пятью городами для создания лиги марафонов Урала и Сибири

Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Томск, Пермь и Омск объединятся для создания лиги марафонов Урала и Сибири. Соответствующее соглашение будет подписано на VIII Общероссийском форуме стратегического развития "Города России", который пройдет в Екатеринбурге 14-15 ноября.

Как заявил директор департамента экономики администрации уральской столицы Алексей Прядеин, соглашение позволит привлечь дополнительные средства в бюджет, не отнимая их у других городов, проведение спортивных мероприятий в которых может совпасть по датам.

"Марафонское движение развивается. Это явление принимает экономический характер. Это инструмент развития туризма для каждого конкретного города. Это индустрия, это и спортивная одежда, и спортивное питание, и масса сопутствующих моментов. Мы разговаривали с известным спортсменом Владимиром Галошиным. Они делали просчеты для Питера и других городов и это прямо достаточно серьезные деньги. Поэтому мы решили, чтобы опять же друг другу не мешать и чтобы сделать единый календарь проведения мероприятий, чтобы выдерживать единый стандарт проведения марафонов, мы такое соглашение заключим", - рассказал Прядеин.

Он добавил, что 14 ноября также собираются провести соответствующий "круглый стол", где обсудят все детали с экспертами.