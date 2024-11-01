01 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили уточнить закон о пропаганде чайлдфри

Два депутата Госдумы подготовили поправки в законопроект о пропаганде чайлдфри, принятый ранее нижней палатой парламента. Предлагается внести три исключения.
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Авторы поправок – депутаты фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Владимир Плякин – предлагают во всех случаях добавить оговорку "если отказ от деторождения не связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями, материальными затруднениями", поскольку отказ от деторождения может быть мотивирован разными причинами, в том числе объективными, пишет РБК.

Напомним, 15 октября комитет Госдумы по информационной политике поддержал концепцию законопроекта, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри). Позже он принят депутатами в первом чтении. Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

По первой статье — за пропаганду, но не в интернете, накажут штрафом от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц, а если подобная информация распространяется на несовершеннолетних — уже 100-200 тыс. Если внушение идет с использованием интернета, то законодателями это рассматривается как более опасное деяние, так как может быть охвачено большее количество людей — оштрафуют на 100-200 тыс., а если через интернет и на несовершеннолетних — 200-400 тыс. руб. для физических лиц, а для юридических — до 5 млн руб.

"Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако тогда в кабмине сочли, что проект следует доработать. Например, уточнить понятие "отказ от деторождения".

Теги: Чайлдфри, закон, "Новые люди"


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