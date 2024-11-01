А куда сообщать? Порядок регистрации блогеров так и не определен

1 ноября вступила в силу норма о регистрации блогеров с более чем 10 тыс. подписчиков. Однако никакого порядка регистрации так и нет. На это обратил внимание юрист Павел Парфентьев, который хотел подать данные о себе.

Поправки в закон "О связи" президент РФ Владимир Путин подписал 8 августа. Положения, касающиеся регистрации блогеров, вступают в силу 1 ноября 2024 года. Но постановления Правительства РФ, утверждающего порядок подачи данных, не было, хотя уже с 1 января Роскомнадзор получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем блогам и каналам, чьи владельцы не предоставят данные о себе.

Но сайте Роскомнадзора нет ничего, пишет юрист. Также ничего - на "Госуслугах". СМИ пишут, что подать информацию можно через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в соцсети, но никаких ссылок не дается. То есть обязанность возникла, а как ее выполнить - неизвестно. И власти этот порядок не определили.

"Проект порядка до сих пор висит на сайте regulations с пометкой "идет обсуждение". Мы даже не знаем в итоге, сколько дней у нас будет на подачу этих самых данных с момента публикации порядка. Не говоря уж о том, что с текстом этого важного уже принятого документа следовало все же ознакомить всех заранее. Ну хотя бы дней за 10 до начала его действия. Такую работу чиновников считаю неуважением к людям", - написал Павел Парфентьев, который заявил, что готов подать данные о себе, но подавать некуда.

Напомним, в последней версии из приказа Минцифры и Роскомнадзора исключили абсурдное требование об IP-адресе, но пока это все повисло в воздухе.

Можно добавить, что невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. Однако все это теперь под большим вопросом. Власти сами фактически дезавуируют свое требование.

Как пишет "Парламентская газета", Роскомнадзор ведет реестр социальных сетей на странице www.530-fz.rkn.gov.ru, и там должна быть создана форма для отправки информации о блогерах-десятитысячниках. Но ее до сих пор нет. Да и как она может появиться без постановления Правительства?

Реестр блогеров касается 15 соцсетей: Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, Rutube, Х (бывший Twitter), TikTok, Pinterest, Twitch, Discord, Likee, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен" и Yappy. Если у блогера большая аудитория на нескольких площадках, сообщить нужно о каждой. Только как это сделать?