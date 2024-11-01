Кулеба: с самого начала СВО на западе были уверены в скором поражении Украины

Западные лидеры были убеждены в быстром поражении Украины в самом начале специальной военной операции и советовали украинскому правительству готовиться к эвакуации и продолжению борьбы "в изгнании", используя партизанскую тактику. Так сказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, пишут "Известия".

На Западе предполагали, что президента Владимира Зеленского могут нейтрализовать в первые дни спецоперации. Из-за этого ему советовали записать прощальное видеообращение для украинского народа.

Также, по словам Кулебы, ему самому советовали не возвращаться в Киев перед началом боевых действий. Но он вернулся, несмотря на высокие риски.

О том, что в первые месяцы после начала СВО Зеленский прятался в бункере, ранее рассказал его биограф - репортер американского издания Time Саймон Шустер.