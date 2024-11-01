На таможне объяснили скопление прилетающих пассажиров в аэропорту Екатеринбурга

На таможне прокомментировали ситуацию с большим скоплением пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Там объяснили, почему прилетающим пришлось ждать выхода в город.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что накануне в "зеленом" коридоре Кольцово после паспортного контроля якобы решили проверить багаж у всех прилетающих. Утверждалось, что это создало часовую очередь на выход в город.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, информация не соответствует действительности.

"Накануне с разницей в 15 минут в аэропорту Кольцово приземлились два рейса: из Бангкока (278 пассажиров) и Еревана (148 человек). Скопление в "зеленом" и "красном" коридорах было в промежутке с 20:30 до 21:00. При этом работали все три линии досмотровой рентгеновской техники", - заявили на таможне.

Как пояснили в управлении, задержка была связана с тем, что практически одновременно прилетели два рейса, поэтому все пассажиры находились в общем зале прилета. Для выявления объектов таможенного контроля нужно было разделить потоки людей. В ведомстве подчеркивают, что массовое скопление пассажиров в аэропорту было в течение получаса, а не часа, как сообщали СМИ.

"Когда стало известно, что одновременно прибывают два рейса и будет большая загрузка, сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) в оперативном порядке дополнительно усилили группу, оформляющую пассажиров на прилете", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга пассажиры были вынуждены выстаивать большие очереди для регистрации на рейсы. Оказалось, что в работе интернет-ресурсов произошел сбой, из-за чего программа воздушной гавани зависла.