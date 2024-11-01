01 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Ашан" может остаться в Екатеринбурге, проведя ребрендинг

Сеть "Ашан" может остаться в Екатеринбурге. Об этом сегодня заявил директор департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

По его словам, вероятно, произойдет лишь ребрендинг, как это было с "Леруа Мерлен". После ребрендинга магазины последнего стали называться "Лемана Про".

"Иностранные компании не сильно хотят уходить. Скорее всего, будет как с "Леруа Мерлен", они проводят ребрендинг, чтобы избежать санкций. Не знаю, что с "Ашаном", но вряд ли они хотят уходить", - сказал Прядеин.

Он добавил, что то же самое касается и других иностранных компаний.

Ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов "Ашан" (Auchan) якобы выставила на продажу свою компанию в России из-за европейских санкций. После этого в пресс-службе сети гипермаркетов заявили, что не собираются уходить с российского рынка.

Теги: Ашан, ребрендинг, сеть, Екатеринбург


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