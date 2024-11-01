Десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу в Курской области

Бойцы гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" выбили ВСУ с дамбы в Курской области, заняв стратегически важную высоту. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления бригады ВДВ с позывным "Зима".

Отмечается, что объект был взят под контроль во взаимодействии с морской пехотой.

Офицер назвал оперативно-тактическим успехом занятие дамбы. Он отметил, что это открывает возможности ВС РФ для дальнейшего развития наступления в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 2 тыс. солдат ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, оказались заблокированы. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, добавил он. ВС России приступают к их ликвидации. По словам президента, стабильное управление подразделениями ВСУ, окруженными в Курской области, потеряно.