Патриарх Кирилл усомнился в пацифизме человечества

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл написал книгу. В ней он усомнился в пацифизме человечества.

Книга "За Русь Святую: патриотизм и вера" опубликована издательством Московской патриархии. Патриотизм для патриарха – не только любовь к Родине и ее народу, но и верность идеям христианства. Глава РПЦ "с сожалением" говорит в книге о том, что "человечество, похоже, неспособно жить без войны – такова падшая природа человека". При это люди могут и должны "минимизировать гуманитарный вред от военных действий", если эти действия начались, пишут "Ведомости".

В январе 2023 г. патриарх Кирилл призвал не осуждать всех россиян, уехавших из страны на фоне объявления мобилизации.

"На фоне мобилизации некоторые граждане покинули Россию. Некоторые уехали, побоявшись смерти. Многие из них нуждаются в духовной помощи. Неверно выносить общие, осуждающие суждения о всех уехавших", - заявил патриарх на Рождественских чтениях в Госдуме.

Он также призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей: "Духовенству была предоставлена отсрочка. Нормы РПЦ строго запрещают священнослужителям брать в руки оружие. Мы надеемся, что эта норма будет закреплена законодательно. Военные капелланы становятся желанной целью для противника, когда несут свое пасторское служение. Уже пять священников погибли на переднем крае вооруженного конфликта, они ничем не защищены".