01 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Или в НАТО, или в Россию, признали в Киеве

Если Украина не вступит в НАТО, то она неизбежно вернется в состав России, заявил известный киевский политолог Виталий Портников на "Киевском форуме по безопасности".
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Он говорит, что вопрос в самом факте существования на русской земле "украинского государства". Оно возможно только в составе военного блока НАТО, враждебного по отношению к России. Если НАТО не включит эти земли в свой состав, то они рано или поздно вернутся в Россию. То есть именно НАТО и его антироссийская политика является гарантом существования "независимой Украины".

"Вопрос не в НАТО, а в самом факте существования "украинского государства", поймите это. Или оно исчезнет, и мы будем с вами здесь находиться на территории Киевской области Российской Федерации", – сказал Портников.

По его мнению, поэтому в НАТО и не включают Украину, опасаясь самых резких шагов со стороны России.

Ранее издание Politico назвало семь стран, которые против принятия Украины в альянс: США, Германия, Словакия, Венгрия, Испания, Бельгия, Словения. Другие страны также сомневаются, что Киев сможет вступить в военный блок во время военного конфликта и без четких границ, которые определят, к какой части территории будет применяться положение о коллективной обороне, отмечает Financial Times.

В свою очередь, Зеленский умоляет пусть не принимать, но хотя бы официально пригласить в НАТО. Однако даже этого не происходит. Звучат только обещания, что когда-нибудь Киев присоединится к НАТО. Киев это не устраивает, так как он понимает, что без помощи НАТО против России ему не удержаться, а страны НАТО не спешат связывать себя такими обязательствами.

Теги: нато, украина


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