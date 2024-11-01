Польша начала строить линию укреплений на границе с Россией

Польша начала строить линию укреплений на границе с Россией. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

Он сказал, что строительство ведется в рамках программы "Восточный щит".

В частности, в приграничной с Россией и Белоруссией зоне протяженностью в 800 километров планируют выкопать рвы, разместить минные поля, противотанковые ежи и создать систему активного наблюдения.

Туск на своей странице в соцсети показал фото с экскаваторами, которые уже выполняют земельные работы.

Польские власти объявили о программе "Восточный щит" в начале мая. Окончание работ намечено на 2028 год.