Полпред президента в УрФО Артем Жога едет на Ямал

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога продолжает свое турне по регионам. Завтра он прибудет на Ямал, передает корреспондент Накануне.RU.

В Салехарде полпред посетит открытие нового здания "Центра социального обслуживания населения "Доверие", выставку "Достижения Ямала", микрорайон Обдорский и филиал фонда "Защитники отечества". Также он примет участие в церемониях вручения госнаград РФ и возложения цветов в парке Победы.

Напомним, 3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и работа полпреда президента в УрФО — большая и важная в регионе, где много предприятий ОПК.

Представление Артема Жоги губернаторам УрФО состоялось 4 октября.

18 октября Артем Жога побывал с официальным визитом в Тюмени, 25-26 октября в Югре.