01 Ноября 2024
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Фото: Министерство обороны Дании

Трамп признался в "уничтожении" "Северного потока – 2"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о своем влиянии на "уничтожение" газопровода "Северный поток – 2" через блокировку строительства. Политик рассказал об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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"Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток – 2", - приводит ТАСС слова Трампа, который уточнил, что строительство "крупнейшего газопровода в мире" было "самой важной задачей России". Таким образом, Трамп не имел в виду свое участие в подрыве газопровода.

Диверсия же на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англосаксов", при этом следы исполнителей, возможно, ведут на Украину.

Следователи ФРГ связывают взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам. Главным фигурантом дела, по информации немецких СМИ, оказался некий украинец Владимир Ц., в последнее время он проживал в Польше.

А американская газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". По информации издания, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности диверсии начались в мае 2022 года. Позже Зеленский якобы распорядился отменить подрыв "Северных потоков" по требованию ЦРУ, однако бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его приказ и привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, писала WSJ.

Теги: Дональд Трамп, Такер Карлсон, интервью, Северный поток - 2


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