Экс-сотрудника генконсульства США приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии

Экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова во Владивостоке приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии. Как сообщает РБК, его обвинили в сотрудничестве с иностранным государством.

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В сентябре 2023 года Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

По данным ведомства, они поддерживали связь с информатором США Шоновым. Как сообщала ФСБ России, мужчина за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела американского посольства в Москве по сбору информации про СВО.