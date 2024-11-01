В Екатеринбурге водитель прокатил уборщика на капоте после дорожного конфликта

В Екатеринбурге полиция разбирается в конфликте двух водителей, один из которых прокатил своего оппонента на капоте авто.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента, который, как утверждалось, произошел на Уралмаше. На кадрах видно, как легковой автомобиль на приличной скорости едет по дороге, а на его капоте лежит мужчина и размахивает руками.

Ситуацию прояснили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, все случилось сегодня, 1 ноября, на проспекте Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Киа" столкнулся с машиной уборочной техники. После этого между водителями на дороге произошел конфликт.

"Водитель автомашины уборочной техники прыгнул на капот автомашины "Киа", в результате чего проехал несколько метров на транспортном средстве. В результате ДТП никто не пострадал", - рассказали в Госавтоинспекции.

Как добавили в ведомстве, сейчас проводится проверка.