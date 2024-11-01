Патрушев дал две недели на остановку роста цен в России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Такое поручение он задал на совещании по ценовой ситуации на продовольственном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг продовольственного рынка и принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия.

Стороны обсудили меры по оперативным действиям.

По словам Патрушева, тема инфляции обсуждалась еще в сентябре. Тогда он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания, а показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период.

Скорость роста цен на продовольственные товары в четыре раза превысила тот же показатель для непродовольственных. Рекордным за последние годы стало число подорожавших товаров - 84 из 107.

Ранее мы писали, что в России в ноябре подорожают машины, бензин и некоторые продукты. Причина этого – инфляция, санкции и увеличение налоговых ставок.