Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова удивило то, что Турция и сотрудничает в военной сфере с Украиной, и предлагает посредничество в урегулировании ее конфликта с Россией.

По словам Лаврова, "к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере". Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги, заявил Лавров в интервью Hurriyet, цитату приводит РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган счел, что его российский коллега Владимир Путин стремится к прекращению огня на Украине.

"Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после возвращения из Казани с саммита БРИКС.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но затем отказывалась от своих инициатив. До этого глава государства сообщил, что турецкий лидер Эрдоган передал на саммите БРИКС в Казани новые предложения по контактам с Киевом. Путин не стал уточнять детали полученных предложений, отметив, что "это такие все-таки интимные вещи".